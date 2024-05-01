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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

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