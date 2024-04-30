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Guterres'ten küresel güçlere çağrı: Refah'a operasyonu engelleyin

Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Guterres’ten küresel güçlere çağrı: Refah’a operasyonu engelleyin

Son dakika... Guterres, Refah'a askeri saldırıya karşı uyararak, "İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkelerin var güçleriyle Refah'a operasyonu engellemeleri için çağrıda bulunuyorum." dedi

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