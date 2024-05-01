Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Özbekistan’da diplomasi trafiği!

Yılmaz, iki ülke arasında, 6 Haziran'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin düzenleneceğini belirterek, "O konseye giderken yapılması gereken hazırlıklar, işler konusunu da istişare etme ve Sayın Devlet Başkanı'nın bu çerçevedeki talimatlarını alma imkanımız da oldu. Son derece faydalı, samimi bir toplantı oldu." diye konuştu.

Özbekistan'ın yaptığı reformlarla yatırım ortamını çok önemli bir yere getirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu içerideki yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğu gibi dünyanın her yerinden Özbekistan'a yatırım yapmak isteyenler için de büyük bir ortam oluşturuyor. İnanıyorum ki yarınki toplantılar Özbekistan'daki yatırım fırsatları, hangi alanlarda, sektörlerde ne tür imkanlar olduğu noktasında yatırımcılara yeni ufuklar kazandıracaktır. Özbek makamlarının yaptığı çalışmalar, uygulamayı düşündükleri yeni programlar konusunda özel sektör çok daha bilgilenmiş olacaktır. Bu çalışmalar sonuçta Özbekistan'ın daha hızlı kalkınmasına, gelişmesine daha çok istihdam, daha çok ihracat yapmasına vesile olacaktır. Sayın Şevket Mirziyoyev hep şunun altını çiziyor, 'Katma değeri daha yükseltmeliyiz.' diyor. Hammaddeleri işleyerek bunlara bilimle, teknolojiyle yeni unsurlar katarak katma değeri yükseltmeliyiz. Katma değeri yüksek bir ekonomi oluşumuna bu çalışmaların büyük bir katkısı olacağına inanıyorum."