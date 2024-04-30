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Yaşlı kadının 750 bin liralık altınını çalan şüpheli kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Yaşlı kadının 750 bin liralık altınını çalan şüpheli kamerada

Küçükçekmece'de telefonla aradıkları 75 yaşındaki N.S.'yi polis olduklarını söyleyip kandıran ve evde bulunan yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, binaya geldiği ve aldığı içi altın dolu poşetle dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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