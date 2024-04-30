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Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Kolombiya’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kolombiya'nın kuzeyinde düşen askeri helikopterdeki 9 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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