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İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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İran’da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran'da Meşhed-Tahran seferini yapan bir yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Meşhed Havalimanı'na geri dönerek zorunlu iniş yaptı.

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