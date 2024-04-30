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Türkiye'den Gambiya askerine eğitim

Mehmet Karataş AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Türkiye’den Gambiya askerine eğitim

Son dakika haberine göre Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gambiya askerine eğitim verildi.

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