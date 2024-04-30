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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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İsrail ordusu, Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyerek bazılarını gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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