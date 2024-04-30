Doğu Akdeniz’de Gazze hareketliliği! ABD ordusu görüntüleri yayınladı! Yardım iskelesi...

"İNŞASINA DEVAM EDİLECEK"

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze kıyısında insani yardımlar için kullanılması planlanan yüzer iskele inşaatına dair basını bilgilendirdi.

Singh yaptığı açıklamada, "inşa ettikleri yüzer iskelenin planlanan tarihte (mayısta) kullanılmak üzere inşasının devam ettiğini" bildirdi.