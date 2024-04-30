Doğu Akdeniz'de Gazze hareketliliği! ABD ordusu görüntüleri yayınladı! Yardım iskelesi...
İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardım engellemelerini sürdürürken 60 kilometrelik bölgede havadan ya da denizden yardım sağlanması masaya geldi. ABD yönetimi ise 7 Mart'ta yaptığı açıklamada yardım iskelesi inşa edileceğini duyururken gelişmelerin ardından Pentagon'dan da bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze kıyısında insani yardımlar için kullanılması planlanan yüzer iskele inşaatının, mayısta faaliyete geçme hedefine uygun olarak sürdüğünü bildirdi.
"İNŞASINA DEVAM EDİLECEK"
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze kıyısında insani yardımlar için kullanılması planlanan yüzer iskele inşaatına dair basını bilgilendirdi.
Singh yaptığı açıklamada, "inşa ettikleri yüzer iskelenin planlanan tarihte (mayısta) kullanılmak üzere inşasının devam ettiğini" bildirdi.
GÜNLÜK 150 TIR İNSANİ YARDIM GÖTÜRECEK
İskelenin tamamlanmasıyla günlük yaklaşık 90 tırlık insani yardımın Gazze'ye ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, iskelenin tam operasyon kapasitesine eriştiğinde ise günlük 150 tıra yakın insani yardımın geçişine imkan tanımasının planlandığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.
Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder da nisan başında basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla inşa ettikleri Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) yoluna devam ettiğini belirtmişti. "Konuştuğumuz gibi yaklaşık 60 günde, mayıs başında tam operasyon kapasitesine ulaşmayı umuyoruz." diyen Ryder, ellerinden geldiğince hızlı hareket etmeye çalıştıklarını aktarmıştı.
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