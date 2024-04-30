Ateşkes anlaşmasında kritik gün! Refah'a kara saldırısı düzenlenecek mi? İsrail medyasından bomba sözler...
İsrail'in Gazze katliamı sürerken Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmeleri sürüyor. İsrail'in Hamas'a ateşkes taslağı sunduğu duyurulurken, İsrail medyası söz konusu anlaşmanın olası Refah saldırısını engellemenin tek yolu olduğunu öne sürdü. Diğer yandan ABD, ateşkes anlaşmasında Hamas'ı işaret etti.
Tel Aviv ile Hamas arasında "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde ilerleme sağlanamazsa İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı belirtildi.
REFAH'A KARA SALDIRISI MI BAŞLIYOR?
İsrail ordu radyosunda yayınlanan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında devam eden dolayı esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde ilerleme olmazsa İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı ifade edildi.
İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor.
HAMAS BAŞKENT'TEN AYRILDI
Mısır basını, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirdi.
Mısır'dan yayın yapan Al Qahera News televizyon kanalının haberine göre, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın ateşkes anlaşması önerisine yazılı yanıtla tekrar geri döneceğini belirten kaynaklar, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
Mısır ve Hamas ateşkes teklifinin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, teklifin Tel Aviv'in tahminlerine göre 134 İsrailli esirin 3 aşamada serbest bırakılmasını içerdiği, ilk aşamada 33 esirin, geri kalanların da 10 hafta arayla iki aşamada serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi.
Haberde, Hamasın, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.
Gazetenin haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine karadan girmeye yönelik tüm hazırlıkları durdurmayı ve bir yıl süreyle tam ateşkes sağlamayı, bu süre zarfında Filistin devletini kurma yönündeki çalışmaların uygulamaya konacağını taahhüt ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu seremonisinde konuştu. Blinken, "Hamas'ın önünde İsrail açısından olağanüstü cömert bir teklif var. Şu anda Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas'tır" dedi.
ABD'DEN "CÖMERT TEKLİF" YORUMU
Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu seremonisinde açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail'in Hamas'a ateşkes için 'cömert bir teklifte' bulunduğunu belirterek, "Şu anda Hamas'ın önünde İsrail açısından olağanüstü cömert bir teklif var. Şu anda Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas'tır. Karar vermek zorundalar ve bir an önce karar vermeliler" dedi.
"EN HIZLI YOL ATEŞKES"
Blinken, acılara son vermenin en hızlı yolunun ateşkes olduğunun altını çizerek, "İsrail'in 7 Ekim'de yaşananların bir daha asla yaşanmamasını sağlama çabalarını kuvvetle destekliyoruz. Ayrıca Gazze'de her gün gördüğümüz, Hamas'ın yarattığı korkunç bir çapraz ateşin ortasında kalan çocuklar, kadınlar ve erkekler arasında yaşanan korkunç insani acılara son vermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bunu sona erdirmenin en hızlı yolu ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır" ifadelerini kullandı.
REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.
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