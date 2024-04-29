29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kenya'da çöken baraj nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi

Kenya'da çöken baraj nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
Kenya’da çöken baraj nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Kenya'nın batısındaki Old Kijabe Barajı'nın çökmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisi'ne arazi sağlanması talimatını vermişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA