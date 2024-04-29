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ABD'de hortumlar nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi! Ev ve iş yerleri hasar gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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ABD’de hortumlar nedeniyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi! Ev ve iş yerleri hasar gördü

Son dakika haberine göre ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde hortumlar sonucu ölen kişilerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi. Nebraska eyaletinin Omaha kentinde de hortumlar etkili olurken bölgedeki ev ve iş yerleri hasara uğradı.

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