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Katil İsrail 206 gündür katliam yapıyor! Gazze'de can kaybı 34 bin 488'e yükseldi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Katil İsrail 206 gündür katliam yapıyor! Gazze’de can kaybı 34 bin 488’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 488'e çıktı.

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