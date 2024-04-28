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Haniye İstanbul ziyaretinde bazı Ürdünlü milletvekilleri ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Haniye İstanbul ziyaretinde bazı Ürdünlü milletvekilleri ile görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bazı Ürdünlü yetkililer ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüştü.

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