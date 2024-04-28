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Avustralya'dan Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Avustralya’dan Ukrayna’ya 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım!

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurdu.

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