28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi!

Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
ABONE OL
Fukuşima’daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde (NGS) biriken atık suyun okyanusa tahliyesinin "planlandığı şekilde ilerlediğini" bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA