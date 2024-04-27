Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke! İsrailli rehinelerden "Bizi buradan kurtarın" çağrısı | Esir yakınları hükümetin istifası için gösteri düzenledi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı.İsrailli rehinelerden hükümete "Bizi buradan kurtarın" çağrısının ardından Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara operasyonunu askıya alacaklarını bildirdi. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayımlanan videoda, esirler Kate Seagal (64) ve Omri Miran (47), İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istedi.
Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının esirlerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça esirlere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.
Videoda konuşan esirlerden Seagal, geçen sene Hamursuz Bayramı'nı ailesiyle kutladıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.Saldırılar nedeniyle tehlikede olduklarını kaydeden esir, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de birçok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum." dedi.
Diğer esir Miran, bu sene savaş nedeniyle hiçbir bayramı ailesiyle kutlayamadığını ve en azından Bağımsızlık Günü'nde onlarla beraber olmayı dilediğini ifade etti. Hamas'ın elinde 200 günü aşkın süredir esir olduğunu dile getiren Miran, "Canlı olarak buradan çıkmamız için bir anlaşmaya varılmasının zamanı geldi. Gösteriler de dahil olmak üzere her türlü yolu kullanarak hükümete baskı yapmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum." diye konuştu.
Video, esirlerin konuşmasının ardından "Nazist liderleriniz, esir alınan çocuklarınızın kaderini veya duygularını umursamıyor. İş işten geçmeden onlara yetişin." yazısıyla son buldu.
ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platform ise esir yakınlarından onay alınmasının ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Platform, hükümete, "Bağımsızlık Günü"nden önce hayatta olan esirleri evlerine getirme, diğerleri için ise cenaze merasimi düzenleme çağrısı yaptı.
Platform, akşam saatlerinde ülke genelinde "Şimdi anlaşmayı onaylama zamanı" sloganıyla gösteriler düzenleneceğini duyurdu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten sonra getirdiği askeri sansür uygulaması, Hamas'ın esir videolarının yayınlanmasına izin vermiyor ancak ailelerin yakınlarının görüntülere rıza göstermesiyle İsrail basını da bu görüntüleri yayınlıyor.
İSRAİL: ESİR TAKASI ANLAŞMASI YAPILMASI HALİNDE REFAH'A OPERASYON ASKIYA ALINACAK
Katz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, esir takasıyla ilgili konuştu. Bakan Katz, Hamas ile esir takası anlaşmasına varılması halinde Refah'a operasyonun askıya alınacağını belirtti. Ülkedeki ana muhalefet partisinin lideri Yair Lapid de aynı kanala yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara devam etme ya da esir takas anlaşması yapma arasında bir tercih yapılması gerekirse takasın seçilmesi gerektiğini söyledi.
A Haber canlı yayınında Emekli Kurmay Albay Prof. Dr. Eray Güçlüer İsrail sokaklarında karışıklık ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalarda satır başlıkları;
"Savaşın başlangıcında ki analizlerde İsrail'in kara savaşlarını kaybedeceğine dair analizlerde bulunmuştuk. İsrail'in kayıpları 10 bini geçmiş durumda ve bu sebepten dolayı ortalık karışmış durumda."
"Hal böyle olunca toplanan kişiler Gazze savaşında esir alınanların yakınları değil savaşın toplum üzerinde bıraktığı tramvanıın sonucu olarak görmek lazım."
"Sokaklarda binlerce vatandaş geziyor ve iki gün önce Ben Gvir'in kaza geçirdiği sırada Netanyahu'nun da evine girmeye çalışmışlar. Ciddi bir tepki var. Hamas'ın askeri kapasitesi bu savaşı en az 2 yıl daha götürecek durumdadır. Bu savaşın bundan sonraki kayıplarına İsrail halkının tahammülü yok ve bundan dolayı özellikle ABD desteği bir anda geri dönebilir. Çünkü İsrail daha geniş kapsamlı iç olaylara gebe."
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