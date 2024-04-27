Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke! İsrailli rehinelerden "Bizi buradan kurtarın" çağrısı | Esir yakınları hükümetin istifası için gösteri düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayımlanan videoda, esirler Kate Seagal (64) ve Omri Miran (47), İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının esirlerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça esirlere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Videoda konuşan esirlerden Seagal, geçen sene Hamursuz Bayramı'nı ailesiyle kutladıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.Saldırılar nedeniyle tehlikede olduklarını kaydeden esir, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de birçok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum." dedi.