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48 saatte iki İsrailli bakan kaza geçirdi! İsrailli bakanın aracı Kudüs'te kaza yaptı! İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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48 saatte iki İsrailli bakan kaza geçirdi! İsrailli bakanın aracı Kudüs’te kaza yaptı! İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı

İsrail Eğitim Bakanının aracı Kudüs'te kaza yaptı. Araçta bulunan babasının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Son 48 saat içerisinde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Eğitim bakanı Haim Biton'un art arda kaza geçirmesi akıllara suitkats ihtimalini getirdi.

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