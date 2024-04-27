İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi yakında istifa edecek

Bu isimlerin 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiklerine işaret edilen haberde, emekliye ayrılmaları ya da istifa etmeleri halkın orduya olan güvenine verilen zararı onarmaya katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haberde "Zamanı geldiğinde Halevi'nin yerini alacak yeni Genelkurmay Başkanı'nın kimliği meselesi, halihazırda hem güvenlik hem siyasi sistem açısından kaygıları artırıyor. Daha önce bu pozisyon için doğal aday olarak görülen Yaron Finkelman ile Eliezer Toledano gibi kişiler artık başarısızlığın bir parçası olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca haberde, Halevi'nin yerine getirilecek kişi olarak daha önce Genelkurmay Başkan Yardımcılığı, Güney Bölge Komutanlığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Askeri Sekreterliği gibi üst düzey görevlerde bulunan Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Tümgeneral Eyal Zamir'in adaylığı konusunda görüş birliği olduğu kaydedildi.

Tümgeneral Haliva, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı almış, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk İsrailli üst düzey askeri yetkili olmuştu.