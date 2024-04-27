Belçika’daki olaylarda terör örgütü PKK/KCK izi detayı! O alçaklar tek tek deşifre...

Belçika polisi olaylara TOMA'larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Örgüt, sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Ayrıca olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika'ya akın etti.