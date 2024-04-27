Belçika'daki olaylarda terör örgütü PKK/KCK izi detayı! O alçaklar tek tek deşifre...
Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamaları sonrasında Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan olayların başlaması ve yayılmasında PKK/KCK izi tespit edildi.
Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamaları faciaya dönüştü.
Edinilen bilgilere göre; dünya basınında da yer bulan olaylar, aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grubun Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan bayrakları açmasıyla başladı.
OLAYLAR DİĞER ÜLKELERE SIÇRADI
Konvoya tepki gösteren Türk asıllı bir kişiye PKK/KCK sempatizanları saldırdı. Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin karşılık vermesi ile olay büyüdü, başka mahallelere yayıldı.
Belçika polisi olaylara TOMA'larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Örgüt, sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Ayrıca olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika'ya akın etti.
DEŞİFRE EDİLDİ!
Belçika'da meydana gelen olayları başlatan kişinin Belçika Tessenderlo'da yaşayan Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil olduğu belirlendi.
Eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişinin ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu 'Şahan' kod adlı Osman Pınar olduğu tespit edildi.
Pınar, eylemlere Almanya'dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesi emrini vermiş.
Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimler ise; Belçika/Anvers PKK/KCK sözde sorumlusu 'Azat' kod adlı Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu 'Şirvan Rojhilat' kod adlı Mahdı Sadeghi, Liege sözde sorumlusu ve Belçika/Verviers Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) sözde yöneticisi 'Yado Geveri' kod adlı Şefket Öztunç olarak belirlendi.
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