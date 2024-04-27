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Avusturya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Avusturya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da saldırılarıyla 35 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail'e tepki gösterildi.

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