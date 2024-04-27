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ABD Savunma Bakanı duyurdu! Ukrayna’ya 6 milyar dolarlık bir yardım daha

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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ABD Savunma Bakanı duyurdu! Ukrayna’ya 6 milyar dolarlık bir yardım daha

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli askeri yardım paketini duyururken, “Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir” dedi.

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