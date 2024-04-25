Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 32 kişi yaşamını yitirdi

Su baskınlarının başkent Nairobi'yi de etkilediği ve bazı yolların kapatıldığı aktarılan açıklamada, birçok mahallenin de sular altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.