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Libya’dan Gazze'ye gönderilen yardım malzemeleri Refah’tan giriş yapmaya başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Libya’dan Gazze’ye gönderilen yardım malzemeleri Refah’tan giriş yapmaya başladı

Libya’dan gönderilen yardım malzemelerinin ilk partisinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye giriş yaptığı belirtildi.

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