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İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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