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Arap Birliği, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Arap Birliği, İsrail’e silah satışının durdurulmasını istedi!

Arap Birliği, İsrail ordusunun 200'den fazla gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı. Arap Birliği, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

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