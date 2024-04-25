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Fukuşima'da elektrik kesintisi sonrası atık su tahliyesi yeniden başladı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Fukuşima’da elektrik kesintisi sonrası atık su tahliyesi yeniden başladı

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde elektrik kesintisi nedeniyle durdurulan atık su tahliyesinin yeniden başladığı bildirildi.

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