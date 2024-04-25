25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk öldü

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk öldü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
İsrail askerlerinin Batı Şeria’da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk öldü

200 günden fazla Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı yapan İsrail kana doymuyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA