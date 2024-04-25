Hamas'tan katil ordusuna büyük darbe! Terör devleti İsrail kanayan askeri bilançosunu duyurdu
Terör devleti İsrail'in katil ordusu, Gazze Şeridi’ni karadan işgal süreci başlattığı 27 Ekim’den bu yana 327’si ağır olmak üzere yaralanan asker sayısının bin 584’e çıktığını duyurdu. Hamas karadan yapılan saldırılarda işgalcilere buhrana uğratmaya devam ederken, katillerin Gazzeli sivillere yönelik bombardımanı da bitmek bilmiyor.
Terör devleti İsrail ordusu tarafından yayınlanan raporda, "Geçen yıl 27 Ekim'de başlayan kara harekâtından bu yana bin 584 asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, yaralılardan 321'inin durumunun ağır olduğuna dikkat çekilerek, 24'ü ağır olmak üzere 247 askerin hala hastanelerde tedavisinin sürdüğü vurgulandı.
Aynı raporda, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğü bilgisine yer verildi.
İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 202 gündür devam ediyor.
AĞIR İNSANİ FELAKET
Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.
SOYKIRIM SUÇUYLA YARGILANDILAR
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.
34 BİNDEN FAZLA MAZLUM KATLEDİLDİ
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.
SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ!
Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak terör devleti İsrail'in katil ordusunun saldırıları devam etti.
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.
Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.
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