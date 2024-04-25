Hamas’tan katil ordusuna büyük darbe! Terör devleti İsrail kanayan askeri bilançosunu duyurdu

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ!

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak terör devleti İsrail'in katil ordusunun saldırıları devam etti.