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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyon! 30 örgüt üyesi öldürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Somali’de Eş-Şebab’a yönelik operasyon! 30 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava operasyonunda 30 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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