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İsrailli esir Netanyahu'ya nefret kustu: Tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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İsrailli esir Netanyahu’ya nefret kustu: Tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Goldberg-Polin, yaptığı açıklamada, “Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü” dedi.

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