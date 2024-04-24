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Londra’da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Londra’da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’da eğitim sırasında kaçan Kraliyet atları sokakları birbirine kattı. Olay sırasında meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

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