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İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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İsrail’in Gazze’ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne geceden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

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