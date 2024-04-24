İnsanlık dışı abluka! Cezaevlerinde tutuklu Filistinlilerin sayısı 3 bin 660'ı aştı | 1967'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Terör devleti İsrail'in cezaevlerinde idari tutuklu olarak bulunan Filistinlilerin sayısının 3 bin 660'ın üzerine çıktığı bildirildi. Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Amani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1967'deki işgal ve 1987'deki Birinci İntifada sonrasında idari tutuklularla ilgili bilgilerin kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana idari tutuklu sayısı en yüksek seviyede." dedi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik durumun endişe verici boyuta ulaştığı belirtildi.
3 BİN 660'DAN FAZLA MAZLUMA ALIKOYDULAR
Açıklamada, "Gazze'de devam eden soykırımın üzerinden 200 gün geçti. İsrail hapishanelerinde nisan başından bu yana 3 bin 660'tan fazla idari tutuklu bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
İdari tutuklu sayısının 7 Ekim tarihinden önce 1320 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, bu tarihten itibaren işgalci İsrail'in 5210 idari tutuklama kararı aldığı aktarıldı.
Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Amani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1967'deki işgal ve 1987'deki Birinci İntifada sonrasında idari tutuklularla ilgili bilgilerin kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana idari tutuklu sayısı en yüksek seviyede." dedi.
Serahane, İsrail cezaevlerinde idari tutuklu olarak bulunan Filistinlilerden 20'sinin kadın ve 40'tan fazlasının çocuk yaşta olduğunu kaydetti.
İNSANLIK DIŞI ZULÜM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 487 Filistinli hayatını kaybetti.
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