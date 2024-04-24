İnsanlık dışı abluka! Cezaevlerinde tutuklu Filistinlilerin sayısı 3 bin 660’ı aştı | 1967’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

İNSANLIK DIŞI ZULÜM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.