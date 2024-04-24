Siyonist İsrail Gazze'de yeni katliamlara hazırlanıyor! İsrail resmi televizyonu duyurdu
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve 200 gündür soykırım yapan İsrail ordusu yeni katliama hazırlanıyor. Terör ordusunun çok yakında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal başlatmaya hazırlandığı belirtildi.
Blumental, Refah'tan gelen yerinden edilmiş Filistinliler için uluslararası yardım kuruluşları ve diğer devletler tarafından daha önce Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde binlerce çadır hazırlandığını kaydetti.
Blumental, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara harekatı başlamadan önce tahliye edilecek bölgede bulunan insanlara bunun tebliğ edileceğinin altını çizdi.
Blumental'a göre, İsrailli güvenlik yetkililerine göre, Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ile 5 hafta sürecek.
REVİZE EDİLMİŞ PLAN
KAN, ABD'nin çekinceleri sebebiyle, İsrail ordusunun hazırladığı planın 4 kez değiştirilerek revize edildiğini aktardı.
Amerikalıların başlangıçta, Refah kentine yönelik kara operasyonuna suçsuz insanlara zarar verir endişesiyle şiddetle karşı çıktıklarını ancak daha sonra kente girişin önemini kavradıklarını iddia eden İsrail resmi televizyonu KAN, Tel Aviv'in Refah operasyonu için ABD ile birlikte bir operasyon odası kurma aşamasında olduğunu kaydetti.
Adı belirtilmeyen İsrailli bir askeri yetkiliye dayandırılan açıklamalarda, yetkilinin, ABD'nin korkularını anladıklarını ancak, Refah'a girilmeksizin Gazze Şeridi'nde bir askeri operasyonun son bulmasının mümkün olmadığını ilettiği ifade edildi.
ABD'NİN POZİSYONU
Israel Hayom gazetesi, Refah'a karadan işgal konusunda, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın birkaç gün evvel arabulucular aracılığıyla yapılan teklife olumsuz cevap vermesi sonucunda "Refah'a giriş kararının alındığını" yazdı.
İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da yaptığı saldırı sonrasında İsrail'in İran'a 19 Nisan'da sınırlı karşılık vermesinin sebebi olarak "ABD'nin Refah'a yönelik operasyona karşı tutumunu yumuşatmak" gösterildi.
Refah'ın karadan işgali konusunda, "İsrail, Refah'a girmek için İsrail ordusunun gerçekleştireceği operasyon konusunda çıkarı olan tüm ülkelerle işbirliği içerisinde çalışacak." ifadelerine yer verildi.
İsrail ile Hamas arasında Mısır, Ürdün ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın savaşın sona ermesi ve güçlerini Gazze Şeridi'nden çekmesi taleplerini reddetmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.
İSRAİL'İN İDDİALARI
Gazze'de 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.
Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarında 77 bin 143 kişi de yaralandı.
İsrail, Gazze'deki ihlalleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına rağmen saldırılarını sürdürüyor.
İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI
Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.
Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.
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