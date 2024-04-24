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Pentagon'dan dikkat çeken açıklama! "İsrail'in Refah konusundaki planları için endişeliyiz"

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Pentagon’dan dikkat çeken açıklama! İsrail’in Refah konusundaki planları için endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik olası kara saldırısı planından "hala endişeli" olduklarını belirterek, bu konuda iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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