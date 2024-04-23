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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e veda ziyareti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e veda ziyareti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e veda ziyaretinde bulundu.

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