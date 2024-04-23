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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye baskın yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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İsrail ordusu, Batı Şeria’da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye baskın yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail ordusunun işgal altına bulunan Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye yönelik baskını sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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