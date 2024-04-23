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Çinli profesör ülkesine döndükten sonra kayboldu!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Çinli profesör ülkesine döndükten sonra kayboldu!

Japonya'da Tokyo'da bir üniversitede görevli Çinli profesör Fan Yuntao'dan, Şubat 2023'ten bu yana haber alınamadığı bildirildi.

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