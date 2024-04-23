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İsrail-Gazze savaşı | Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'den katilleri çıldırtan sözler: Gazze'nin kumlarına saplandılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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İsrail-Gazze savaşı | Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’den katilleri çıldırtan sözler: Gazze’nin kumlarına saplandılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, “Düşman bir bataklığın içinde, Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda. Utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek” dedi.

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