Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den net tepki: Fransa Hindistan ve Yunanistan Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor! | "Oturup beklemeyiz" mesajı! "Türkiye-Azerbaycan işbirliği istikrarın önemli kriteri"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını belirterek, "Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." dedi. Öte yandan Türkiye-Azerbaycan işbirliği özelinde konuşan Aliyev, "Bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteridir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını belirterek, "Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." dedi.
Aliyev, Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptı, soruları yanıtladı.
Ermenistan'la barış anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelere değinen Aliyev, "Barış anlaşması imzalanmasına hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. İşgal döneminde hiçbir zaman buna yakın olmadık. O zaman temel ilkelerde bile mutabık kalamıyorduk. Şimdi ise barış anlaşmasının nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Sadece detayları çözmemiz gerekiyor. Ama elbette her iki tarafın da zamana ihtiyacı var." diye konuştu.
Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden birleştirecek güzergaha ilişkin, "10 Kasım 2020'de (Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında) imzalanan üçlü bildiride bu konu belirtiliyor. Evet, orada Zengezur Koridoru ifadesi yer almıyor fakat orada Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan arasında yol bağlantısı olması, bu yolun güvenliğinin Rus birliklerce sağlanacağı yazılıyor. 3 yıldan fazladır Ermenistan bu maddeyi ihlal ediyor. Onlar Nahçıvan'la yol bağlantısı kurulmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.
"CİDDİ ÖNLEMLER ALACAĞIZ"
Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine de değinen Aliyev, "Fransa, Hindistan ve Yunanistan, Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor. Bunu açıkça yapıyorlar ve hatta bize bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ, BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARIN ÖNEMLİ KRİTERİDİR"
Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik ise şunları söyledi:
"Türkiye-Azerbaycan birliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteridir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme paralel yürütülmelidir. Bizim de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da tutumu bu yöndedir."
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