Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den net tepki: Fransa Hindistan ve Yunanistan Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor! | "Oturup beklemeyiz" mesajı! "Türkiye-Azerbaycan işbirliği istikrarın önemli kriteri"

Ermenistan'la barış anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelere değinen Aliyev, "Barış anlaşması imzalanmasına hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. İşgal döneminde hiçbir zaman buna yakın olmadık. O zaman temel ilkelerde bile mutabık kalamıyorduk. Şimdi ise barış anlaşmasının nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Sadece detayları çözmemiz gerekiyor. Ama elbette her iki tarafın da zamana ihtiyacı var." diye konuştu.