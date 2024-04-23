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Irak’ta ABD güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Irak’ta ABD güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

ABD’li bir yetkili, Irak’ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Öte yandan Suriye’nin Haseke bölgesinde ABD güçlerinin bulunduğu Harap el-Cir Üssü’ne 21 Nisan’da Irak topraklarından 5 roket fırlatılmıştı.

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