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Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Atina’da Afrika’dan taşınan çöl tozu etkili oluyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.

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