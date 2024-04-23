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Malezya'da 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Malezya’da 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Son dakika haberine göre Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

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