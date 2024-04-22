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Terör devleti İsrail'in insanlık dışı zulmü! Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmenin eşiğinde

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Terör devleti İsrail’in insanlık dışı zulmü! Gazze’de sağlık sistemi tamamen çökmenin eşiğinde

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Refah'a karadan düzenleyeceği olası saldırının sağlık sisteminin tümüyle çökmesi anlamına geleceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in Refah'a girme tehdidini gerçekleştirmesi durumunda yaşanabileceklere ilişkin uyarıda bulunuldu.

BİNLERCE SİVİL ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Açıklamada, Refah'ın işgalinin, Gazze'de sağlık sisteminin çalışır vaziyetteki küçük bir kısmının da çökmesine ve binlerce sivilin ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olacağının altı çizildi.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, işgalci İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

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