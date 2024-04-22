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İran'da sel felaketi! 10 kişi can verdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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İran’da sel felaketi! 10 kişi can verdi

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve selin yerleşim alanlarında maddi hasara yol açtığı bildirildi.

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