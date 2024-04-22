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BM "çok düşük" diyerek Gazze'deki durum konusunda uyardı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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BM çok düşük diyerek Gazze’deki durum konusunda uyardı

Birlemiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için tahliye oranının yüzde 47 ile "çok düşük" olduğunu, tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını belirtti.

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