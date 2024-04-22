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Tayvan'da peş peşe 2 büyük deprem!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Tayvan’da peş peşe 2 büyük deprem!

Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

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