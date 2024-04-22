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BMGK'de yapılan Kosova oturumunda gerginlik!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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BMGK’de yapılan Kosova oturumunda gerginlik!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Kosova oturumunda önce Kosova delegasyonu, sonra da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e ayrılan konuşma süreleri nedeniyle gerginlik yaşandı.

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