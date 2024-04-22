22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin politikalarını protesto etti

Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin politikalarını protesto etti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Kolombiya’da binlerce kişi hükümetin politikalarını protesto etti

Son dakika haberine göre Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin politikalarını protesto etti. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA